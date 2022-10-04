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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılıyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.10.2022
60 saniyede bugün (04 Ekim 2022)

Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu
YPG/PKK, Aynularab'da silahlı kadrosuna katmak için kalp hastası kız çocuğunu kaçırdı
Yaban hayvanları Bursa'daki rehabilitasyon merkezinde yıllardır güvende
TBMM Başkanı Şentop: Nerede kanamaya aday yara varsa ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi oraya gidiyor
Bakan Soylu: (Mersin'deki terör eylemi) Karşı karşıya kaldığımız terör eylemi birçok foyayı ortaya çıkarmış oldu

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