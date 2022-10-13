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İçişleri Bakanı Soylu vatandaşlara hitap ediyor AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.10.2022
60 saniyede bugün (13 Ekim 2022)

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle 15 Ekim'de sefer yapılamayacak
AFAD'dan deprem testi uyarısı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı
Bakan Soylu: Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok
Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti

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