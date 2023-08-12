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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
60 saniyede bugün (12 Ağustos 2023)

Malatya'da bir dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Beşiktaş'ta restore edilen yol yalısında kısmi çökme meydana geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağır hasarlı olup yıkılması gereken yapı stokumuzun şu ana kadar yüzde 49'u bitirildi
Atıl durumdaki boş ofisler, konuta dönüştürülebilecek
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı

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