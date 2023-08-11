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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
60 saniyede bugün (11 Ağustos 2023)

Emine Erdoğan'dan "deniz kaplumbağası" paylaşımı
Meteorolojiden "sıcak hava dalgası" uyarısı
‘İyi ki varsın Eren’ adı Türkiye’ye neler kazandırdı?
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