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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
60 saniyede bugün (10 Ağustos 2023)

Aksaray'da sahipsiz köpeklerin ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı
TÜBA su israfıyla topyekun mücadele uyarısında bulundu
Kastamonu için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
Beyoğlu'nda kalabalık arasında maske takıp dolar dağıtan 13 kişi gözaltına alındı

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