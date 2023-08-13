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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. - VTR
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Ağustos 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
60 saniyede bugün (13 Ağustos 2023)

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da otluk alanda çıkan ve yerleşim yerine ulaşan yangına müdahale ediliyor
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
İzmir Körfezi'nde deniz anası yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için taksimetre cihazlarını güncelliyor

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