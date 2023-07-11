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Galatasaray, Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
60 saniyede bugün (11 Temmuz 2023)

Düzce'deki selde evlerin yıkıldığı köyde erken tahliyeler sayesinde can kaybı yaşanmadı
Melen Çayı'ndaki taşkınlar Kocaali ve Akçakoca ilçelerinde hasara neden oldu
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında iddianame düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle taşan dere, fındık bahçelerine zarar verdi

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