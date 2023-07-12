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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
60 saniyede bugün (12 Temmuz 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği yürüttü
MSB'den F-4 savaş uçağı ile bariyer testi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
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