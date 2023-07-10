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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanağın ardından sular altında kalan köy dron ile görüntülendi
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
60 saniyede bugün (10 Temmuz 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Sağlık Bakanı Koca: Bartın'da hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2'sinin tedavisi devam ediyor
Sultanbeyli'de kamyonun damperinin üst geçide çarpması sonucu trafik yoğunluğu oluştu
Düzce'de tamamı sular altında kalan köyde tahliye çalışmaları sürüyor
Selde sürüklenen kamyondan komşusunun uzattığı çarşafla kurtulan kişi yaşadıklarını anlattı

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