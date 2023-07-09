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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
60 saniyede bugün (09 Temmuz 2023)

Rize'de heyelan meydana geldi
Anadolu Otoyolu'nda dağ yamacından kopan kayalar zincirleme kazaya neden oldu
Bartın'da sel nedeniyle sanayi sitesinde mahsur kalan işçiler helikopterle tahliye ediliyor
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kars'ta sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

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