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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gümüşhane Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulunuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
60 saniyede bugün (08 Temmuz 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
Şile'de selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı
Adalet Bakanı Tunç, memur maaşlarına seyyanen artıştan hakim ve savcıların da yararlanacağını bildirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye'den ayrıldı

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