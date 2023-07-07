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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
60 saniyede bugün (07 Temmuz 2023)

Düzce'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı
Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi Tromso'ya ulaştı
Denizli'de komandolar ormanlarda yangın devriyesinde
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 80. sayısını yayımladı

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