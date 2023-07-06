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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Temmuz 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
60 saniyede bugün (06 Temmuz 2023)

İstanbul'da arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Dışişleri Bakanı Fidan: İsveç'in mevzuat değişikliklerin fiiliyata yansıması gerekiyor
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile orman alanlarına girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
İstanbul Havalimanı "En iyi doğrudan bağlantıyı sunan havalimanları" arasında birinci oldu
Köpek saldırısına uğrayan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor

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