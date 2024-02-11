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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
60 saniyede bugün (11 Şubat 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Baltacı'nın cenazesine katıldı
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı ile ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim olun" çağrısı
Bakan Uraloğlu: Hızlı tren hizmeti alan il sayımızı 52'ye ulaştıracağız
Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına ve sağanak uyarısı

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