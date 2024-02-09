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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Şeref Salonu ve Devlet Konukevi Açılış Töreni'ne katıldı. - VTR
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
60 saniyede bugün (09 Şubat 2024)

Ocak ayında "çakar lamba" denetimlerinde 1433 sürücüye para cezası uygulandı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Doğu Akdeniz Türk ulusunun davasıdır
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terörist 15 kişi yakalandı
İstanbul'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Ocak ayında 2 bin 247 okul servisine cezai işlem uygulandı

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