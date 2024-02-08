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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
60 saniyede bugün (08 Şubat 2024)

Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet'i kabul etti
Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazze'de her gün sıcak yemek ikramında bulunuyor
İstanbul Adliyesine saldıran terörist Pınar Birkoç hakkındaki dava ve soruşturmalar
Türkiye ile Somali arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması
Nallıhan'daki trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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