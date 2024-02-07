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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
60 saniyede bugün (07 Şubat 2024)

İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ soruşturmasının detaylarına ulaşıldı
Depremde hayatını kaybeden üniversite personeli ve öğrencileri için tören düzenledi
Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: 3 ilde yapmaya başladığımız deprem konutlarında artık son aylara yaklaştık

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