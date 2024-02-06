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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
60 saniyede bugün (06 Şubat 2024)

Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 80'inci gününde
Bakan Ersoy, Malatya'da geçici iş yerlerindeki esnafı ziyaret etti
İzmir'de bindiği taksinin şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
İstanbul'da adliye çalışanları, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Kars-Ardahan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

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