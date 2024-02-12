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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
60 saniyede bugün (12 Şubat 2024)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Refah kentine saldırılarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'ya canlı bağlantıdaki "o an"ı sordu
Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Özkardeş son yolculuğuna uğurlandı
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı paylaşımı
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı

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