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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
60 saniyede bugün (11 Ocak 2025)

Güngören'de lastiği üçüncü kez çöken yolda oluşan çukura giren otomobil zarar gördü
Karabük'te kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir
KADEM kadın kooperatiflerine "KooPro" ile destek olacak
Büyük Çamlıca Camisi'nde "Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu" düzenlendi

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