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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
60 saniyede bugün (12 Ocak 2025)

Narlı-Marmara feribot hattındaki bazı seferler iptal edildi
Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025 yılı hac protokolünü imzaladı
Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferler yarın yapılamayacak

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