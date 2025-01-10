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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Sakarya 21. Olağan Genel Kurulu’nda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
60 saniyede bugün (10 Ocak 2025)

Çankırı-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oluyor
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin davada ara karar açıklandı
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast'ın "FETÖ adına suç işlemek"ten yargılandığı davada karar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
İstanbul'daki "Narkokapan-6" operasyonunun detaylarına ulaşıldı

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