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DRON - Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçükte iki işçi toprak altında mahsur kaldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
60 saniyede bugün (11 Ağustos 2024)

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Tuzla'daki şantiyede göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşıyla ilgili açıklama yaptı
Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

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