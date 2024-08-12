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Kariyerini noktalayan Taha Akgül, Esenboğa Havalimanı'nda kendisi için düzenlenen karşılama töreninde açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
60 saniyede bugün (12 Ağustos 2024)

Etiyopya ile Somali heyetlerinin Türkiye'nin arabuluculuğunda Ankara'daki görüşmesi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Doğan'ın cenaze törenine katıldı
YTB, Türkiye burslarından yararlanan öğrencilere İstanbul'da mezuniyet töreni düzenledi
Şırnak'ın Siyahkaya bölgesindeki patlamada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Konya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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