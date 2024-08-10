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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
60 saniyede bugün (10 Ağustos 2024)

Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevde 10. yılı paylaşımı
Ümraniye'de İBB aracı tarafından yolu kesilen otomobilin sürücüsü darbedildi
Pendik'te iş makinesi operatörünün bayrak hassasiyeti kamerada
Dışişleri, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüşüldüğünü bildirdi

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