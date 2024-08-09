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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
60 saniyede bugün (09 Ağustos 2024)

Milas'taki orman yangınında 131 dekar tarım alanı zarar gördü
Ticaret Bakanlığından domatesleri çöpe döken işletmeye para cezası uygulanması talimatı
İstanbul Havalimanı günlük uçuşta yine Avrupa'nın zirvesinde
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimovic'i kabul etti

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