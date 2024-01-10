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Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Leonardo Bonucci, İstanbul’a geldi. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu’ndaki STK Buluşması programında konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
60 saniyede bugün (10 Ocak 2024)

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi
Bakan Uraloğlu: Dörtyol-Hassa projesi ile kesintisiz hizmet sağlanacak
Adalet Bakanı Tunç'tan yargıda uzlaştırma uygulamasına ilişkin açıklama
Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
MİT Başkanı Kalın: Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır

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