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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
60 saniyede bugün (09 Ocak 2024)

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de yükselen dalgalar nedeniyle sahil otoparkının bir kısmını su bastı
İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı bekleniyor
İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Düzce'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve kar etkili oldu

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