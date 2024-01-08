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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
60 saniyede bugün (08 Ocak 2024)

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Konya'da lise öğrencisine cinsel istismar davasında karar
THY geçen yıl 83,4 milyon yolcuyla tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı
İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

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