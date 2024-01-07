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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
60 saniyede bugün (07 Ocak 2024)

İBB Başkan adayı Kurum: Çok yakında müjdelerimizi sevgili İstanbullulara vereceğiz
Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu
Bodrum'da fırtına ve sağanak etkili oldu
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

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