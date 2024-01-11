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Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Ocak 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
60 saniyede bugün (11 Ocak 2024)

Emine Erdoğan Regaip Kandilini kutladı
TSK'ya ait iki uçak NATO ülkesinin hava sahasında ilk defa silah kontrol görevi yaptı
Bakan Uraloğlu: Haziran ayında ilk yerli ve milli uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız
Fidan, Diplomasi Akademisi 59. Dönem Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Dr. Suat Günsel Camisi'nin açılışına katıldı

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