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Tokat’ın Niksar ilçesinde Ustahasan köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
60 saniyede bugün (10 Haziran 2024)

Antalya'da hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor
Kars'ta dolu etkili oldu
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahiplerinden İBB binası önünde protesto
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Gaziantep Valiliği, Şanlıurfa'dan 10 sahipsiz hayvanın kente getirildiğini açıkladı

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