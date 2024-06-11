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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
60 saniyede bugün (11 Haziran 2024)

Bakan Göktaş: Zihinsel olarak bir dönüşüm gerçekleşmediği müddetçe şiddetin önüne geçemeyiz
Sarıyer'de bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz çaldığı iddia edilen 7 kişi yakalandı
Onaylı Randevu Sistemi, tetkikler için de uygulanacak
Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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