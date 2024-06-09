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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile dünyadan gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü'nde buluştu
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
60 saniyede bugün (09 Haziran 2024)

Aydın'da devrilen ambulanstaki hasta hayatını kaybetti
Şişli'de kontrolden çıkan nakliye kamyoneti eve çarptıktan sonra devrildi
Türk Kızılay, kurban vekaleti bedellerini açıkladı
Bilecik'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan biri telef oldu
Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

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