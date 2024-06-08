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Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar sular altında kaldı. Ayaş Yolu'ndan yayındayız. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Araçlar sular altında kaldı. Ayaş Yolu'ndan yayındayız Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzay misyonu dolayısıyla TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde etkinlik düzenleniyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
60 saniyede bugün (08 Haziran 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'e başarılar diledi
Bakan Fidan, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile görüştü
Bakan Fidan, Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak

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