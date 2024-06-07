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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
60 saniyede bugün (07 Haziran 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafızlık icazet törenine katıldı
Ankara Valisi Şahin: Çok huzurlu, sükunetle yaşayan vatandaşların olduğu kente sahibiz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kutsal toprakların minik ziyaretçileriyle bir araya geldi
Antalya'da yağış ve fırtına etkili oldu
Daha şiddetli ve sık tropikal fırtınalar deniz kuşu popülasyonunda düşüşe neden olabilir

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