Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,361.06
ETH/USDT
3,839.90
BTC/USDT
71,217.00
BIST 100
10,310.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
60 saniyede bugün (06 Haziran 2024)

Türk Eczacıları Birliğinden eczanelerde şiddete karşı "tedbir" çağrısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı
Gazze sonrası uluslararası hukukun geleceği 3-4 Ağustos'ta Boğaziçi Üniversitesinde tartışılacak
Tavuklarını ayılardan koruyabilmek için yerden 25 metre yükseklikte kümes yaptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (06 Haziran 2024)

60 saniyede bugün (06 Haziran 2024)

60 saniyede bugün (05 Haziran 2024)

60 saniyede bugün (04 Haziran 2024)

60 saniyede bugün (03 Haziran 2024)

60 saniyede bugün (03 Haziran 2024)
60 saniyede bugün (02 Haziran 2024)

60 saniyede bugün (02 Haziran 2024)
60 saniyede bugün (01 Haziran 2024)

60 saniyede bugün (01 Haziran 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet