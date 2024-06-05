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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
60 saniyede bugün (05 Haziran 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de şehit olan pilotların ailelerine başsağlığı diledi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'da iki kez sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi ölümden döndü
Mersin'deki PKK/YPG operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi

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