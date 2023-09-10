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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
60 saniyede bugün (10 Eylül 2023)

Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'dan ayrıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş Bilecik Valiliğini ziyaret etti
Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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