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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
60 saniyede bugün (09 Eylül 2023)

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan biri FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği'nin G20 daimi üyesi olmasını memnuniyetle karşıladı
Emine Erdoğan, G20'ye katılan liderlerin eşleriyle ziyaretlerde bulundu
Eminönü'nde İETT otobüsü tramvaya çarptı
THY, Fas'a uçuşu olan yolcularına ülkedeki deprem nedeniyle ilave haklar tanıdı

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