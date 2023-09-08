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Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize İş Dünyası Buluşması programında konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
60 saniyede bugün (08 Eylül 2023)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Asıl hedefimiz yeni Anayasa, demokratik, sivil bir Anayasaya milletimizi artık kavuşturmak
Trakya'da göçmen kuşların akıma kapılmaması için elektrik direklerine özel platformlar kuruldu
Yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine yeni düzenleme
İstanbul'da DHKP-C operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde azalacak

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