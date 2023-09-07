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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
60 saniyede bugün (07 Eylül 2023)

Kırklareli'ndeki sel bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
İçişleri Bakanlığından "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Asayiş ve Trafik Tedbirleri" konulu genelge
Diyarbakır'da su kullanımında tasarruf çağrısı karşılık buldu
PUBG Mobile Milli Takımı, dünya ikincisi oldu
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

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