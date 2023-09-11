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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Eylül 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
60 saniyede bugün (11 Eylül 2023)

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 2022’yi geçecek
İzmir Çeşme'de çöplükte çıkan yangın otluk alana sıçradı
Sosyal medyada tehdit ve hakaret içerikli video çektiği iddia edilen kadın gözaltına alındı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: (KKTC'nin TDT'ye gözlemci üyeliği) Önemli bir adım olarak görüyoruz
İHH depremin yaşandığı Fas için acil yardım çalışması başlattı

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