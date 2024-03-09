Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,913.70
BTC/USDT
68,229.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Mart 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
60 saniyede bugün (09 Mart 2024)

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, İslahiye'de depremzede çocukları ziyaret etti
'2023 yılında 5500 öğrenciye burs tahsisi gerçekleştirdik'
Terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik "Bozdoğan-10" operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa sahibiz
ODTÜ'de "Cumhuriyetin 101. yılında 101 kadın fotoğrafı" temalı sergi açıldı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (09 Mart 2024)

60 saniyede bugün (09 Mart 2024)

60 saniyede bugün (08 Mart 2024)

60 saniyede bugün (07 Mart 2024)

60 saniyede bugün (06 Mart 2024)

60 saniyede bugün (06 Mart 2024)
60 saniyede bugün (05 Mart 2024)

60 saniyede bugün (05 Mart 2024)
60 saniyede bugün (04 Mart 2024)

60 saniyede bugün (04 Mart 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet