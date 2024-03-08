Dolar
31.97
Euro
35.01
Altın
2,169.80
ETH/USDT
3,983.30
BTC/USDT
69,442.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor. Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de halka hitap ediyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Mart 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
60 saniyede bugün (08 Mart 2024)

İstanbul'da haftanın son gününde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Sadakataşı Derneği 30 ülkeye ramazan yardımı ulaştıracak
İlk kadın amiral Gökçen Fırat, Deniz Harp Okulu öğrencileriyle TCG Nusret'te buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlık yekpare bir şekilde eyleme geçmeli
Yurdun bazı kesimleri için zirai don uyarısı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (08 Mart 2024)

60 saniyede bugün (08 Mart 2024)

60 saniyede bugün (07 Mart 2024)

60 saniyede bugün (06 Mart 2024)

60 saniyede bugün (05 Mart 2024)

60 saniyede bugün (05 Mart 2024)
60 saniyede bugün (04 Mart 2024)

60 saniyede bugün (04 Mart 2024)
60 saniyede bugün (03 Mart 2024)

60 saniyede bugün (03 Mart 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet