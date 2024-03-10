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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni”nde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde halka hitap ediyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Mart 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
60 saniyede bugün (10 Mart 2024)

Ramazanda, dünyada en uzun ve kısa oruç arasındaki fark 4 saati geçmeyecek
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Erzurum'da 133 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Başkentte STK'lar, Gazze'ye destek için ABD Büyükelçiliğine yürüdü

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