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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
60 saniyede bugün (08 Temmuz 2024)

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ülkelere göre orman yangınları istatistiklerini paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yarın ABD'ye gidecek
Bakan Göktaş: Yaşlı ve engelli aylıkları olarak toplam 4,8 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı
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