Dolar
32.88
Euro
35.54
Altın
2,351.15
ETH/USDT
3,049.80
BTC/USDT
57,209.00
BIST 100
10,796.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
60 saniyede bugün (09 Temmuz 2024)

Terme ilçesinde taşkının neden olduğu sıkıntıların giderilmesi için çalışmalar sürüyor
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
Antalya'da çıkan yangın zeytin ve meyve ağaçlarına zarar verdi
MSB, Irak'ın kuzeyinde tank atışı görüntülerini paylaştı
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

60 saniyede bugün (09 Temmuz 2024)

60 saniyede bugün (09 Temmuz 2024)

60 saniyede bugün (08 Temmuz 2024)

60 saniyede bugün (07 Temmuz 2024)

60 saniyede bugün (06 Temmuz 2024)

60 saniyede bugün (06 Temmuz 2024)
60 saniyede bugün (05 Temmuz 2024)

60 saniyede bugün (05 Temmuz 2024)
60 saniyede bugün (04 Temmuz 2024)

60 saniyede bugün (04 Temmuz 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet