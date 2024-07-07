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Samsun'un Terme ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Bağsaray Mahallesi'nden yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
60 saniyede bugün (07 Temmuz 2024)

İzmir'de otomobilde çıkıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altında
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, Kızılay'daki metro istasyonu girişine düştü
Ordu'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti
Ordu'nun İkizce ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

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