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Türk taraftarlar, Hollanda maçının oynanacağı Berlin’de bir araya geldi.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
60 saniyede bugün (06 Temmuz 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Almanya'ya gitti
Yalova Belediyesinde işten çıkarılanlar için alınan grev kararı uygulanmaya başladı
Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kişinin yardımına AA eğitimindeki polis dalgıçlar yetişti
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa: Gazze'nin yanında olmak uluslararası toplumun insanlık görevidir
MSB, Mehmetçiğin A Milli Futbol Takımı'na başarı dilediği videoyu paylaştı

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